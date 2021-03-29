Взрыв газа разрушил 6 квартир в Татарстане

Взрыв газа случился в жилом доме в Зеленодольске. Разрушены шесть квартир, сообщили в пресс-службе республиканского управления МЧС.

Газ взорвался в девятиэтажке, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МЧС. Одного человека спасли из-под завалов. Погибшим сейчас числится один мужчина.

В пресс-службе главы района ТАСС уточнили, что жителей дома эвакуировали.

«Взрыв был, сейчас там все экстренные службы, в том числе на место выехал глава района Михаил Афанасьев. Сейчас будет сформирован штаб. Всех людей эвакуировали», — сказал собеседник агентства.

Экстренные службы продолжают работы на месте взрыва.