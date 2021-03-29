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    29 марта 2021, 23:31

    Взрыв газа разрушил 6 квартир в Татарстане

    Дамир Матюхин

    Взрыв газа случился в жилом доме в Зеленодольске. Разрушены шесть квартир, сообщили в пресс-службе республиканского управления МЧС.

    Газ взорвался в девятиэтажке, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МЧС. Одного человека спасли из-под завалов. Погибшим сейчас числится один мужчина.

    В пресс-службе главы района ТАСС уточнили, что жителей дома эвакуировали.

    «Взрыв был, сейчас там все экстренные службы, в том числе на место выехал глава района Михаил Афанасьев. Сейчас будет сформирован штаб. Всех людей эвакуировали», — сказал собеседник агентства.

    Экстренные службы продолжают работы на месте взрыва.