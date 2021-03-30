Прокуратура начала проверку после взрыва газа в Татарстане

Газ взорвался в одном из жилых домов в Зеленодольске. Сотрудники прокуратуры уже начали проверять безопасность эксплуатации газового оборудования в здании. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«На место происшествия выехали зампрокурора республики Алексей Заика, прокурор Зеленодольска Сергей Егоров и его заместитель Михаил Балтусов. Обстоятельства уточняются. Организована проверка соблюдения требований безопасности при эксплуатации газового оборудования», — привел ТАСС сообщение прокуратуры Татарстана.

Взрыв газа в девятиэтажном жилом доме произошел поздно вечером 29 марта. По предварительным данным, обрушилось семь квартир. Прибывшие на место спасатели вывели на улицу 99 жильцов. Согласно информации регионального минздрава, в результате взрыва пострадали три человека. Один из пациентов находится в тяжелом состоянии, уточнило РИА «Новости». МЧС сообщало об одном погибшем и спасенной женщине, которую удалось вытащить из-под завалов.

Собеседник агентства заявил, что среди основных версий специалисты рассматривают утечку газа и неисправность газового оборудования. Сейчас на месте продолжают работать спасатели.