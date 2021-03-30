Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме Зеленодольска

Взрыв газа разрушил семь квартир в девятиэтажке Зеленодольска. Известно об одном погибшем, данные о пострадавших уточняются. На двух этажах здания произошло обрушение. Жителей эвакуировали.

Информация о ЧП в многоэтажном кирпичном доме 39 по улице Ленина поступила в 22:44 29 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.

«Из-под завалов спасен один человек — женщина. Передана в медицинское учреждение», — уточнили в ведомстве. Погибшего мужчину нашли в 23:27.

В МЧС уточнили, что обрушились семь квартир. Шесть из них находятся на седьмом этаже, одна — на восьмом.

Пресс-служба главы района Михаила Афанасьева подтвердила ТАСС факт взрыва и рассказала, что жителей из здания эвакуировали. На месте работают экстренные службы — 59 человек и 20 единиц техники.

«Сейчас будет сформирован штаб», — сказали в администрации.

По данным регионального Минздрава, добавило РИА «Новости», госпитализировали трех человек. Состояние одной женщины медики оценивают как тяжелое. Под завалами еще могут находиться люди. Всего из дома эвакуировали 99 жильцов.

Одной из версий взрыва экстренные службы назвали неисправность оборудования. Он также мог произойти из-за утечки газа.