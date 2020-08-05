Число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 135 человек

«В результате взрыва погибли 135 человек, около пяти тысяч получили ранения, десятки пропавших в результате взрыва в Бейруте», — сказал министр здравоохранения страны Хамад Хасан телеканалу.

Ранее министр здравоохранения рассказал о 113 погибших. Он также поделился, что еще десятки остаются под завалами. При этом генеральный секретарь ливанского отделения организации Красный Крест Джордж Кеттани отметил, что точное количество погибших еще уточняется, потому что сообщения о смертях продолжают приходить.

Мощный взрыв прогремел в порту Бейрута в Ливане вчера, 4 августа. Это привело к разрушению многих домов поблизости, из-за чего около 300 тысяч человек остались без крова. Россиянка, которая уже 22 года проживает в Бейруте, показала, в каком состоянии находится ее квартира после взрыва.