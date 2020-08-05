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    05 августа 2020, 10:56

    «Разруха полная». Россиянка показала, что осталось от домов в Бейруте после взрыва

    Иван Степанов , Наза Салех Захи

    Бейрут отходит от мощнейшего взрыва, который произошел в порту города накануне. Находящаяся там россиянка Аида Сааде сняла, как выглядит ливанская столица после разрушений. Ее видео оказалось в распоряжении «360».

    На кадрах видны разбитые стекла и поврежденные рамы окон в жилых домах Бейрута. На земле валяются осколки. На улице в результате взрыва оказалось поваленным дерево. По словам Аиды, люди утром 5 августа начали разбирать завалы.

    «Разруха полная». Россиянка показала, что осталось от домов в Бейруте после взрыва | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    «Разруха полная», — резюмировала россиянка.

    Сама она не пострадала. В момент взрыва женщина находилась в машине, которую буквально подбросило.

    Нас не было дома, и наш дом не так сильно разрушился по сравнению с друзьями

    Аида Сааде.

    Знакомые Сааде теперь остались без крыши над головой.

    Сильнейший взрыв прозвучал в Бейруте вечером 4 августа. Волна превратила в щепки находившиеся у порта строения. Однако задело и здания далеко от эпицентра. Жертвами стали 78 человек. Еще более четырех тысяч пострадали.

    Российские дипломаты в Бейруте сообщили, что среди раненых и погибших граждан РФ нет. Ранее другая россиянка рассказала «360», как пережила взрыв.

    Новости SMI.FM