Число жертв взрыва в Бейруте увеличилось до 113

По словам руководителя ведомства, под завалами остаются еще десятки людей. Количество раненых превысило четыре тысячи человек.

Генеральный секретарь ливанского отделения организации Красный Крест Джордж Кеттани заявил, что точное число погибших пока не известно. К ним поступают новые сообщения о пропавших после взрыва людях. Об этом он рассказал в интервью Al-Mayadeen.

Сильный взрыв прогремел в порту Бейрута вечером во вторник, 4 августа. По предварительным данным, причиной стала детонация нескольких тонн аммиачной селитры. Это удобрение конфисковали в 2014 году и разместили на таможенном складе вместе с фейерверками.

Поднявшаяся взрывная волна полностью уничтожила все постройки порта и снесла много зданий, в том числе жилых домов.

По словам губернатора Бейрута Марвана Аббуда, без крыши над головой остались более 300 тысяч жителей. Власти ведут работу по поиску нового жилья для пострадавших. Их уже обеспечили водой и едой.

Власти страны объявили национальный траур и ввели в столице режим чрезвычайного положения на две недели.

Хранившаяся на таможенном складе селитра принадлежала задержанному в 2014 судну. Его владельцем был предприниматель из Хабаровска Игорь Гричушкин. По словам капитана корабля, после ареста в порту столицы Ливана владелец перестал выходить на связь. В итоге экипаж провел в стране 11 месяцев. Отпустили их только по решению суда.

Правительство Ливана потребовало отправить под домашний арест всю администрацию порта Бейрута. Задержание продлят до тех пор, пока не определят виновных в произошедшей трагедии.