Разрушенные дома в Бейруте покинули около 300 тысяч человек

Порядка 300 тысяч человек остались без крыши над головой из-за мощного взрыва, который прогремел в ливанской столице накануне. Такое заявление сделал губернатор Бейрута Марван Аббуд.

Его слова привел в своем Twitter телеканал Al Arabiya.

Мощная взрывная волна разнесла морской порт Бейрута вечером 4 августа. Там хранили более 2,7 тонны аммиачной селитры. Отголоски были настолько сильны, что в той или иной степени пострадал весь город.

Ранее мэр ливанской столицы не смог сдержать эмоций, когда сообщил о гибели десяти пожарных. Они были задействованы в тушении огня. Аббуд сравнил произошедшее с бомбардировками Хиросимы и Нагасаки. По его словам, предварительный ущерб городу составляет от трех до пяти миллиардов долларов.

«Газета.ru» написала, что жертвами трагедии стали более 100 человек, еще свыше четырех тысяч пострадали. Ливанское общество Красного Креста уточнило, что порядка 60 жителей города находятся в критическом состоянии. Также есть пропавшие без вести.

Среди российских граждан пострадавших нет. Об этом сообщили в посольстве РФ в Бейруте. Некоторые россияне пообщались с «360» и рассказали, где они находились и что делали в момент взрыва.