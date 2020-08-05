Россиянка показала, как ее квартиру разнесло от взрыва в Бейруте. Видео

«Порт находится прямо напротив нас. Сначала мы услышали звук какой-то неприятный, как будто жужжит самолет. Потом ко мне подходит дочка и говорит, что горит порт. Я выхожу и вижу очень сильный дым и что-то сверкает», — рассказала Аун.

Когда россиянка услышала взрыв, она спряталась в комнате, где нет окон, но есть дверной проем на кухню. Женщина считает, что только это ее и спасло.

«Единственное, очень много стекла врезалось в спину, но это не проблема. Из-за этой волны вылетели двери. Моя дочь в это время находилась в ванной, и слава богу. От силы удара открылась дверь и ей расшило лоб», — поделилась Людмила. Она также показала, что в комнате дочери разрушены все окна и балкон. Последний, по словам соседей, обваливается на глазах. Женщина показала и соседние дома.

Мощный взрыв прогремел в столице Ливана накануне, 4 августа. Ранее еще несколько жителей Бейрута рассказали о том, в каком состоянии находится город.