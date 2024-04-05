Происшествия 05 апреля 2024, 16:52 Чибиса доставят в Мурманский областной центр на вертолете Губернатора Чибиса транспортируют в областной центр на вертолете РИА «Новости»

Читать 360tv в

Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, который получил ножевое ранение, транспортируют в областной центр на вертолете. Об этом сообщил Telegram-канал Zvezdanews.

На опубликованном фото видно, как Чибиса погружают в вертолет на носилках.

Реклама

На главу Мурманской области напали вечером 4 апреля. Чибиса прооперировали и поместили в реанимацию. Главврач Апатитско-Кировской больницы Юрий Ширяев заявил, что пострадавшему очень повезло, что злоумышленник не задел ножом аорту.

Росгвардия задержала нападавшего. Мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство. По этой статье жителю Апатитов грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о покушении на губернатора Мурманской области в Главное следственное управление. За дело возьмутся криминалисты и эксперты центрального аппарата.