Криминал 05 апреля 2024, 02:07 «Ему очень сильно повезло». Врачи раскрыли подробности состояния губернатора Андрея Чибиса Врач Ширяев: Чибису повезло, что нападавший не задел ему аорту Unsplash

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Подвергшегося нападению в Апатитах губернатора Мурманской области Андрея Чибиса прооперировали и поместили в реанимацию. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил главврач Апатитско-Кировской больницы Юрий Ширяев.

«Состояние тяжелое, [он находится] в реанимации. На самом деле ему очень сильно повезло, что не задета аорта, поэтому дальше лечение будет проходить в реанимации», — сказал медик.

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Операция длилась больше часа. К пострадавшему вызвали дополнительную бригаду докторов для консультации.

Задержанный мужчина, который нанес Чибису удар ножом, заявил, что сделал это по зову внутреннего голоса. Преступление произошло после встречи главы региона с населением в Апатитах.