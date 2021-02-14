Четыре полосы перекрыты на МКАД из-за крупной аварии

В Москве на внешней стороне 38-го километра МКАД фура попала в аварию. В результате заблокированными оказались четыре полосы, сообщил столичный департамент транспорта.

В ДТП попали три автомобиля. По предварительной информации, один человек пострадал.

На фото, опубликованном дептрансом, видна фура, перегородившая дорогу, и врезавшийся в нее легковой автомобиль. Машины объезжают аварию по одной полосе.

С 12 февраля, когда в московский регион пришли сильные снегопады, в столице наблюдается транспортный коллапс. В тот день город стоял в 10-балльных пробках.

Фуры периодически блокировали движение. Также в аэропортах задерживали и отменяли более сотни рейсов. На следующий день перебои с вылетами продолжились. По прогнозам синоптиков, осадки должны прекратиться вечером в воскресенье, 14 февраля.

Обилие снега в центральные регионы России принес циклон «Волькер». 12 и 13 февраля в Москве выпало рекордное количество осадков. Этой ночью некоторые улицы в столице перекрыли для вывоза убранного снега.