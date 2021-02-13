Московские улицы на ночь перекрыли для вывоза снега

В ночь на 14 февраля с 23:00 в Москве власти частично и непродолжительно перекрыли некоторые улицы для оперативного вывоза снега.

Об этом сообщило городское хозяйство столицы. Приостановлено движение по Безымянному переулку — от Столового до Мерзляковского переулков», — говорится в сообщении. Также перекрыты Крапивенский, Крестовоздвиженский, Курсовый, Лиховый, Медвежий, Петровский, Малый Путинковский переулки и улице Большая Дмитровка.

В 23:00 в Москве уже началось очередное сплошное механизированное подметание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что в ближайшие часы на всем протяжении МКАД установят более 40 точек питания и обогрева для водителей.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями и прогнозируемым понижением температуры до -27 градусов по поручению мэра на всем протяжении МКАД будут организованы пункты обогрева и полевые кухни для обеспечения бесплатным горячим питанием водителей», — уточнил он.

За 13 февраля в Москве намело сугробы высотой 58-59 сантиметров. День признан вторым по рангу по снегопадам за 142 года метеонаблюдения.