Минувший день стал вторым по количеству снега в Москве за 142 года

За 13 февраля в Москве высота сугробов достигла 58-59 см. В Гидрометцентре заявила, что этот день стал вторым по рангу за всю историю метеонаблюдений, проводившихся 142 года. До рекордного значения снегопаду не хватило всего двух-трех сантиметров.

Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Новый рекорд все-таки не установлен. Завтра утром будут точные данные по сегодняшнему дню, но 60-сантиметровая отметка, рекордная высота, не превзойдена. Выпало 3,5 мм осадков, то есть, вероятнее всего, сейчас высота 58-59 см, но точные данные будут завтра утром, повторюсь», — сказал он.

Из-за снегопада в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково были отменены свыше 130 рейсов. Ожидается, что метель завершится не ранее 14 февраля.