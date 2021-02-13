Оперштаб развернули в аэропорту Домодедово из-за рекордного снегопада

В московском аэропорту Домодедово создали оперативный штаб для координации работы в условиях снегопада. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

В штаб вошли руководители подразделений и предприятий аэропорта. Он работает в круглосуточном режиме.

«В связи с работой в экстремальных метеоусловиях для обслуживания воздушных судов требуется больше времени, чем в стандартных условиях», — сказали в аэропорту.

Для обслуживания воздушных судов привлекли дополнительных сотрудников. В Москве из-за сильного снегопада, который продолжается вторые сутки, сегодня задержали или отменили более 140 авиарейсов. Больше всего в аэропорту Домодедово.

К 22:00 мск, по данным сервиса «Яндекс. Расписания«, в Домодедово задерживалось 100 рейсов, 10 были отменены.

Во Внуково 14 рейсов задержаны, четыре отменены. В Шереметьево задержали 16 рейсов. В залах ожидания Домодедово остаются сотни людей.

Проблемы из-за снегопада возникли в столичном регионе накануне. В пятницу Москва встала в 10-балльных пробках. Серьезные заторы на дорогах были и глубокой ночью. Сейчас ситуация трассах в регионе осложнена из-за фур. Машины застряли на МКАД, а также на Дзержинском, Новоегорьевском, Симферопольском и Варшавском шоссе в Московской области.