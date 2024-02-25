Происшествия 25 февраля 2024, 07:19 Четыре беспилотника ночью уничтожили над Черным морем Минобороны: средства ПВО ночью уничтожили шесть беспилотников над территорией РФ

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Дежурные средства противовоздушной обороны ночью перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника над акваторией Черного моря, сообщило Минобороны. Еще два беспилотника сбили над Белгородской областью.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в оборонном ведомстве.

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Вечером 24 февраля также появилась информация о сбитом в Белгородской области беспилотнике.В Курской области около 01:00 объявляли ракетную опасность. Меньше чем через два часа ее отменили.

А в ночь на 24 февраля средства ПВО чуть больше чем за полтора часа перехватили беспилотник ВСУ над Курской областью, еще два — над Липецкой и уничтожили один над Тульской. ВСУ вновь применили беспилотные летательные аппараты самолетного типа.