Важное 24 февраля 2024, 20:57 Украинский беспилотник сбили в Белгородской области Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Белгородской области РИА «Новости»

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Над территорией Белгородской области сбили украинский беспилотник. В Минобороны сообщили, что силы ПВО пресекли попытки киевского режима совершить террористическую атаку.

В ведомстве подчеркнули, что вражеский БПЛА уничтожили дежурные расчеты ПВО. Других подробностей ведомство не привело.

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Ранее сообщалось, что саперы безопасным способом обезвредили части дрона, который упал на территории Новолипецкого металлургического комбината.

В результате падения беспилотника никто не пострадал и инцидент на работу комбината существенного влияния не оказал.

О том, что при падении БПЛА в одном из цехов НЛМК вспыхнул пожар, стало известно ранним утром 24 февраля. Огнеборцы потушили возгорание, угрозу выброса опасных веществ не зафиксировали.