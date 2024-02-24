Важное 24 февраля 2024, 07:19 Два беспилотника ВСУ перехватили и еще один уничтожили в трех регионах РФ за полтора часа Минобороны России: ПВО ночью перехватила 2 беспилотника и уничтожила еще 1

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В ночь на 24 февраля, в период с 00:20 до 02:00 дежурные средства противовоздушной обороны России перехватили беспилотник ВСУ над Курской областью, два — над Липецкой и уничтожили еще один над Тульской. Об этом сообщило Минобороны.

«Пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», — констатировали в ведомстве.

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Более подробной информации нет.

О том, что средства ПВО сбили беспилотники над Тульской и Курской областями, сообщалось еще ночью. Еще один беспилотник чуть раньше уничтожили над Белгородской областью.

В Курской области объявляли ракетную опасность. Тех, кто находился в квартире, попросили скрыться в помещении без окон со сплошными стенами. Около полуночи жителей также оповестили о том, что над Курском и Курским районом работает противовоздушная оборона. Об отбое опасности стало известно только в 05:10.