Важное 25 февраля 2024, 01:04 В Курской области объявили ракетную опасность Роман Старовойт заявил о ракетной опасности в Курской области РИА «Новости»

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Режим ракетной опасности ввели в Курской области. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг», — написал он.

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Поздним вечером 23 февраля в Курской области тоже ввели режим ракетной опасности. Потом в Минобороны России сообщили, что средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Курской и Тульской областями.

Также в это время дрон противника уничтожили над Белгородской областью. Как отметили в Минобороны, это случилось в 21:30 по московскому времени.

Утром 24 февраля стало известно, что обстрелы ВСУ обесточили пять населенных пунктов приграничного Кореневского района: Внезапное, Гордеевка, Викторовка, Троицкое и Успеновка.