Происшествия 25 февраля 2024, 02:46 Режим ракетной опасности в Курской области отменили Старовойт заявил об отмене режима ракетной опасности в Курской области Unsplash

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В Курской области отменили режим ракетной опасности. Об этом губернатор региона Роман Старовойт написал в своем Telegram-канале.

«Внимание! Отбой ракетной опасности», — сказано в публикации.

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Ранее Старовойт заявил о введении ракетной опасности в Курской области. Он призвал жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

Накануне вечером российское оборонное ведомство сообщило, что над территорией Белгородской области сбили украинский беспилотник. Вражеский дрон уничтожили силы противовоздушной обороны.

Также 23 февраля в 11:16 по московскому времени стало известно, что средства ПВО уничтожили два БПЛА Украины в небе над Курской областью.

До этого беспилотник ВСУ сбили из стрелкового оружия под Белгородом. Снаряд сдетонировал в воздухе. По предварительной информации, пострадавших и нарушений нет.