Происшествия 23 марта 2024, 16:53 Более 700 человек сдали кровь в Центре ФМБА для пострадавших в Crocus City Hall ФМБА: более 700 доноров сдали кровь для пострадавших при теракте РИА «Новости»

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Свыше 700 доноров уже сдали кровь для пострадавших при теракте в Crocus City Hall. Об этом сообщили в Telegram-канале Федерального медико-биологического агентства.

«Очередь желающих сдать кровь не иссякает», — добавили в ФМБА.

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Число жертв трагедии в Crocus City Hall выросло до 133 человек, сообщили в пресс-службе Следкома. Сейчас поисковые работы продолжаются.

Президент Владимир Путин сообщил, что к теракту причастны 11 человек, в их числе — четыре исполнителя. Террористов удалось найти.

Случившееся стало ударом по всему народу и стране, отметил глава государства. Он назвал теракт кровавым и варварским действием. Российский лидер поблагодарил тех, кто трудился на месте ЧП.

Теракт в Crocus City Hall произошел 22 марта. Вооруженные люди ворвались в концертный зал, где должно было состояться выступление группы «Пикник», и открыли огонь по зрителям.