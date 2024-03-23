Важное 23 марта 2024, 15:34 Путин назвал теракт в Crocus City Hall кровавым и варварским РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин выступил с телеобращением в связи с происшествием, которое произошло накануне в Crocus City Hall. Он назвал теракт кровавым и варварским.

«Обращаюсь к вам в связи с кровавым, варварским террористическим актом, жертвами которого стали десятки мирных, ни в чем не повинных людей. Наши соотечественники, в том числе женщины, подростки, дети», — сказал он.

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Глава государства отметил, что вся страна и весь российский народ скорбят. Президент объявил 24 марта днем общенационального траура. Он поблагодарил медиков, пожарных и спасателей, работавших на месте происшествия. По его словам, они сделали все для того, чтобы сохранить жизни людей.

Теракт в Crocus City Hall произошел вечером 22 марта. Злоумышленники ворвались в здание и открыли огонь по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник». По последним данным, погибли 115 человек.