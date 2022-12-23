23 декабря 2022, 15:51
Автомобиль в Мелитополе взорвался после срабатывания взрывного устройства — силовики
Машина в Мелитополе взорвалась после срабатывания взрывного устройства
Причиной взрыва автомобиля в центре Мелитополя стало срабатывание взрывного устройства, сообщил ТАСС. В результате ЧП пострадали два человека.
«Сработало взрывное устройство», — уточнил представитель силового ведомства.
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Он добавил, что оба пострадавших в результате взрыва — мирные жители.
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Один из раненых сейчас находится в тяжелом состоянии, рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, при осмотре второго человека медики не выявили серьезных травм.
Взрыв случился днем 23 декабря недалеко от входа в парк Горького, это центр Мелитополя. Взорвался автомобиль Renault Duster.
В результате ЧП иномарка получила серьезные повреждения и восстановлению не подлежит. По предварительной информации, никто не погиб.
Ранее в Херсонской области погиб глава поселка Любимовка Андрей Штепа. Он взорвался в своем автомобиле на левом берегу Днепра. Врио губернатора региона Владимир Сальдо пообещал найти причастных к убийству и привлечь их к ответственности.
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