Происшествия 23 декабря 2022, 15:51 Автомобиль в Мелитополе взорвался после срабатывания взрывного устройства — силовики Машина в Мелитополе взорвалась после срабатывания взрывного устройства РИА «Новости»

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Причиной взрыва автомобиля в центре Мелитополя стало срабатывание взрывного устройства, сообщил ТАСС. В результате ЧП пострадали два человека.

«Сработало взрывное устройство», — уточнил представитель силового ведомства.

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Он добавил, что оба пострадавших в результате взрыва — мирные жители.

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Один из раненых сейчас находится в тяжелом состоянии, рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, при осмотре второго человека медики не выявили серьезных травм.

Взрыв случился днем 23 декабря недалеко от входа в парк Горького, это центр Мелитополя. Взорвался автомобиль Renault Duster.

В результате ЧП иномарка получила серьезные повреждения и восстановлению не подлежит. По предварительной информации, никто не погиб.

Ранее в Херсонской области погиб глава поселка Любимовка Андрей Штепа. Он взорвался в своем автомобиле на левом берегу Днепра. Врио губернатора региона Владимир Сальдо пообещал найти причастных к убийству и привлечь их к ответственности.