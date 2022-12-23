Происшествия 23 декабря 2022, 12:50 Машина взорвалась в Мелитополе — Рогов Член ВГА Рогов сообщил о взрыве машины в Мелитополе около городского парка Викимедиа

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Автомобиль взорвался в Мелитополе. Это произошло прямо перед входом в Мелитопольский городской парк культуры и отдыха имени Максима Горького. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, в 12:13 в центре города, на входе в парк Горького, был взорван автомобиль», — написал он.

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Рогов уточнил, что взорвалась, по предварительным данным, машина Renault Duster. Рогов также опубликовал первые кадры с места ЧП.

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Все обстоятельства и причины случившегося выясняются.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий назвал оборону националистов в регионе очень крепкой. По его словам, каждый шаг ВСУ сейчас отслеживается, у противника нет шансов нанести серьезный удар.