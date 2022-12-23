Власть 23 декабря 2022, 13:16 «Будете вариться в адских котлах». Сальдо пообещал наказать убийц главы поселка Любимовка Врио губернатора Херсонской области Сальдо: убийцы главы Любимовки понесут наказание РИА «Новости»

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Исполнители, организаторы и заказчики убийства главы поселка Любимовка Херсонской области Андрея Штепы будут «вариться в адских котлах», написал в своем Telegram-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо. Он обратился к родным погибшего и пообещал, что виновные понесут суровое наказание.

Сальдо заявил, что кровь невинных, работавших на благо людей, будет «жечь черные сердца» тех, кто покушается на их жизни.

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«Вы все — исполнители, организаторы — <…> ответите перед законом в этой жизни, а после нее, как верят многие, будете вариться в адских котлах, как неисправимые грешники», — заявил Сальдо.

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Врио губернатора выразил соболезнования семье погибшего Андрея Штепы. Сальдо уточнил, что глава Любимовки до последнего оставался на своем посту и обеспечивал жизнедеятельность поселка. Его родным окажут психологическую и материальную помощь.

Днем 22 декабря машина Штепы взорвалась на левом берегу Днепра. По предварительным данным, неизвестные заранее заложили взрывчатку в автомобиль. От полученных ранений глава поселка погиб на месте.