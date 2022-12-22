Важное 22 декабря 2022, 17:15 Глава поселка Любимовка погиб при подрыве автомобиля в Херсонской области Глава поселка Любимовка Штепа погиб при подрыве машины на левом берегу Днепра РИА «Новости»

Читать 360tv в

Глава поселка Любимовка в Херсонской области Андрей Штепа погиб при подрыве автомобиля, сообщил источник ТАСС в экстренных службах региона. По данным агентства, ЧП произошло на левом берегу Днепра.

Источник пояснил, что в машине Штепы заложили взрывчатку. Когда она сдетонировала, произошел взрыв. Чиновник скончался от полученных травм.

Реклама

«Он погиб, в машине была заложена взрывчатка», — уточнил собеседник ТАСС.

Реклама

Поселок Любимовка расположен в Каховском округе Херсонской области. Все обстоятельства гибели главы населенного пункта уточняются.

Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о попытках диверсантов пересечь Днепр или Днепро-Бугский лиман. Ведется напряженная антидиверсионная работа, подчеркнул он в своем Telegram-канале.

«Постоянно борьба с ними ведется в районе Кинбурнской косы, все попытки высадиться для них заканчиваются плохо. Враг совершает диверсии и на левом берегу», — отметил Сальдо.

Он напомнил, что в декабре в Скадовске диверсанты совершили покушение на заместителя главы правительства Херсонской области Виталия Булюка. Политик остался жив, но погиб его водитель.