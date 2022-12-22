22 декабря 2022, 17:15
Глава поселка Любимовка погиб при подрыве автомобиля в Херсонской области
Глава поселка Любимовка Штепа погиб при подрыве машины на левом берегу Днепра
Глава поселка Любимовка в Херсонской области Андрей Штепа погиб при подрыве автомобиля, сообщил источник ТАСС в экстренных службах региона. По данным агентства, ЧП произошло на левом берегу Днепра.
Источник пояснил, что в машине Штепы заложили взрывчатку. Когда она сдетонировала, произошел взрыв. Чиновник скончался от полученных травм.
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«Он погиб, в машине была заложена взрывчатка», — уточнил собеседник ТАСС.
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Поселок Любимовка расположен в Каховском округе Херсонской области. Все обстоятельства гибели главы населенного пункта уточняются.
Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о попытках диверсантов пересечь Днепр или Днепро-Бугский лиман. Ведется напряженная антидиверсионная работа, подчеркнул он в своем Telegram-канале.
«Постоянно борьба с ними ведется в районе Кинбурнской косы, все попытки высадиться для них заканчиваются плохо. Враг совершает диверсии и на левом берегу», — отметил Сальдо.
Он напомнил, что в декабре в Скадовске диверсанты совершили покушение на заместителя главы правительства Херсонской области Виталия Булюка. Политик остался жив, но погиб его водитель.
Ситуация в Херсоне
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