Происшествия 23 декабря 2022, 14:26 Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве автомобиля в центре Мелитополя Рогов: один из пострадавших при взрыве в центре Мелитополя находится в тяжелом состоянии РИА «Новости»

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Один из пострадавших при взрыве иномарки в центре Мелитополе находится в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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По информации политика, у второго пострадавшего не выявили серьезных травм. Все обстоятельства случившего устанавливаются.

Подрыв кроссовера Renault Duster произошел на парковке перед парком Горького в центре города. На фото, которые опубликовал Рогов в своем Telegram-канале, видно, что иномарка получила очень сильные повреждения. От ее передней части практически ничего не осталось.

Рогов уточнил, что информации о погибших не поступало.

Накануне, 22 декабря, в результате взрыва автомобиля погиб Андрей Штепа, занимавший пост главы поселка Любимовка Каховского округа Херсонской области. В этом месяце покушение совершили и на первого замгубернатора региона Виталия Булюка.

По словам врио главы Херсонской области Владимира Сальдо, в регионе ведется напряженная антидиверсионная работа.