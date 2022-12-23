23 декабря 2022, 14:26
Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве автомобиля в центре Мелитополя
Рогов: один из пострадавших при взрыве в центре Мелитополя находится в тяжелом состоянии
Один из пострадавших при взрыве иномарки в центре Мелитополе находится в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
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По информации политика, у второго пострадавшего не выявили серьезных травм. Все обстоятельства случившего устанавливаются.
Подрыв кроссовера Renault Duster произошел на парковке перед парком Горького в центре города. На фото, которые опубликовал Рогов в своем Telegram-канале, видно, что иномарка получила очень сильные повреждения. От ее передней части практически ничего не осталось.
Рогов уточнил, что информации о погибших не поступало.
Накануне, 22 декабря, в результате взрыва автомобиля погиб Андрей Штепа, занимавший пост главы поселка Любимовка Каховского округа Херсонской области. В этом месяце покушение совершили и на первого замгубернатора региона Виталия Булюка.
По словам врио главы Херсонской области Владимира Сальдо, в регионе ведется напряженная антидиверсионная работа.
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