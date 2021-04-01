Audi Эдварда Била стоит рядом с разбитой машиной Ефремова на стоянке МВД. Фото

Audi, которая сегодня попала в аварию на Новинском бульваре в Москве, сейчас припаркована рядом с автомобилем Jeep Grand Cherokee, который принадлежит Михаилу Ефремову.

Audi сейчас находится на парковке МВД по ЦАО, сообщил источник «360».

Источник фото: телеканал «360»

Авария произошла в четверг, 1 апреля, на Новинском бульваре при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади. По предварительным данным, водитель одной из машин выехал на встречную полосу, где столкнулся с четырьмя автомобилями. В результате аварии пострадала женщина-водитель. Ее увезли в больницу. Пока врачи не дают никаких прогнозов по поводу состояния женщины, рассказал «360» супруг Марии Артемовой Константин.

Авария обернулась уголовным делом. Сейчас решается вопрос об аресте водителя, который был за рулем Audi, сообщили в столичном МВД. По данным СМИ, речь идет о блогере Эдварде Биле. Источник «360» уточнил, что его задержали.

В этой аварии много схожего с ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов. Как заявил «360» бывший адвокат актера Андрей Алешкин, все обстоятельства ДТП еще только предстоит выяснить, поэтому говорить об аресте молодого человека еще рано.