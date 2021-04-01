Против Эдварда Била возбудили уголовное дело после аварии. Он задержан

Авария на Новинском бульваре в Москве обернулась уголовным делом. Решается вопрос об аресте водителя, который был за рулем Audi, вылетевшей на встречку, сообщили в МВД Москвы. По данным СМИ, речь идет о блогере Эдварде Биле. Источник «360» уточнил, что его задержали.

В пресс-службе ведомства уточнили, что уголовное дело завели по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

Авария произошла в четверг, 1 апреля, на Новинском бульваре при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади.

По предварительным данным, водитель одной из машин выехал на встречную полосу, где столкнулся с четырьмя автомобилями. В результате аварии пострадала женщина-водитель. Ее увезли в больницу.

В данный момент решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения. Максимальное наказание, которое ему грозит — лишение свободы сроком до двух лет.

По данным СМИ, выехавшей на встречную полосу Audi управлял блогер Эдвард Бил. Он столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo, которым управляла консультант Госдумы Мария Артемова. Пострадавшая находится в реанимации. Ее муж заявил, что ей уже сделали две операции. Врачи оценили ее состояние, как тяжелое.

Изначально появилась информация, что водителя Audi подрезали, поэтому он отправил машину на встречную полосу. Это заявление опроверг Департамент транспорта Москвы, который опубликовал видео с камер наблюдения. На них видно, что никаких машин рядом с иномаркой нет, а водитель целенаправленно пересек две сплошные.

Также в ведомстве уточнили, что с начала года за Audi, которым управлял Эдвард Бил, числится около 400 штрафов за превышение скорости, а сам автомобиль ездил с подложными номерами.



Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов обратился к прокурору столицы с просьбой взять дело под личный контроль. Отдельно он отметил, что нужно проверить использовались ли поддельные номера на иномарке умышленно