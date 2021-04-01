Экс-адвокат Ефремова не увидел оснований для ареста Эдварда Била

Сразу пять автомобилей пострадали в аварии в центре Москвы. Виновником назвали, предварительно, назвали блогера Эдварда Била. Все обстоятельства ДТП еще только предстоит выяснить, поэтому говорить об аресте молодого человека еще рано, заявил бывший адвокат Михаила Ефремова Андрей Алешкин.

«С моей точки зрения, вина не доказана и о наказании говорить рано, так как не установлены все обстоятельства по делу. Более того, ответственность у нас индивидуализирована, поэтому сравнивать с ДТП Ефремова, мне кажется, некорректно», — сказал адвокат «360».

Он призвал дождаться всех участников аварии и адвокатов, которых те выберут. По словам Алешкина, дать какую-то правовую оценку можно будет после изучения материалов уголовного дела. Адвокат подчеркнул, что ситуации нельзя сравнивать из-за разных обстоятельств аварии. Журналисты уже сообщили, что виновник ДТП был трезвым.

«Поэтому уже отличаются данные ДТП. Они объединены только локацией, но не более того. В любом уголовном деле обстоятельства подлежат доказыванию. В настоящее время оснований для ареста нет, поскольку, слава богу, пострадавшая жива», — пояснил Алешкин.

Адвокат уточнил, что виновника ДТП может ждать домашний арест или подписка о невыезде. Пострадавшей он пожелал скорейшего выздоровления.

Авария с участием нескольких машин произошла 1 апреля на Новинском бульваре. Согласно предварительной информации, один из автомобилей выехал на встречку и врезался в другие машины. По данным СМИ, за рулем Audi сидел блогер Эдвард Бил. Он столкнулся с Volkswagen Polo, которым управляла консультант Госдумы Мария Артемова. Сейчас пострадавшая находится в тяжелом состоянии в реанимации.