Врачи отказались давать прогнозы по пострадавшей в ДТП на Садовом кольце

Пока врачи не дают никаких прогнозов по поводу пострадавшей в аварии на Новинском бульваре в Москве с участием блогера Эдварда Била. Об этом «360» сказал супруг Марии Артемовой Константин.

«Говорят, пока все плохо. Честно и откровенно говорят. Я бы хотел бы услышать прогнозы, хоть что-то, но нет», — заявил он.

Константин только что пообщался с медиками.

«Все так же, все так же. Я только что от врача, крайне тяжелое состояние. В реанимации. У нее голова, и внутренности, и таз сломан», — отметил супруг пострадавшей.

Авария произошла 1 апреля на Новинском бульваре при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади. По предварительным данным, водитель одной из машин выехал на встречку, где столкнулся с четырьмя автомобилями. В результате пострадала женщина-водитель, она лежит в реанимации. По данным СМИ, аварию устроил блогер Эдвард Бил. Он столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo, которым управляла консультант Госдумы Мария Артемова.

В отношении блогера возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Предполагаемый виновник аварии не пытался никому помочь после ДТП, рассказала одна из пострадавших Юлия Орлова.