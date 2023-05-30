Происшествия 30 мая 2023, 12:10 Жители эвакуированных домов начали возвращаться в квартиры после атаки БПЛА в Москве Собянин: эвакуированные жильцы после ЧП с БПЛА в Москве начали возвращаться в свои дома Фото: freepik.com

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Специалисты изучили поврежденные беспилотниками жилые дома в Москве. После этого эвакуированным жильцам позволили вернуться в свои квартиры, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Эвакуированным жителям разрешили вернуться в свои дома. Сначала возвратиться в квартиры смогут жильцы дома, расположенного на Ленинском проспекте.

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«Дал поручение профильным специалистам в максимально короткие сроки устранить незначительные повреждения в зданиях», — отметил мэр.

До этого Собянин сообщил о двух пострадавших, которые обратились за медпомощью после атаки БПЛА в Москве. При этом госпитализация никому не потребовалась.

Ранее жительница дома на Ленинском проспекте рассказала об атаке беспилотников. По ее словам, людей из здания вывели около шести часов утра. Женщина взяла с собой паспорт, другие документы, надела, что успела, и вышла из дома.