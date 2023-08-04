Общество 04 августа 2023, 08:25 Стали известны корабли, отразившие атаку украинских катеров в Новороссийске Мэр Новороссийска Кравченко: атаки ВСУ отразили «Суворовец» и «Оленегорский горняк» Андрей Кравченко / Telegram-канал

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Атаку безэкипажных украинских катеров на военно-морскую базу в Новороссийске отразили российские корабли «Суворовец» и «Оленегорский горняк». Об этом в Telegram-канале сообщил Андрей Кравченко.

«Помогли избежать последствий и моментально среагировали на атаку экипажи кораблей „Суворовец“ и „Оленегорский горняк“», — написал он.

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Кравченко отметил, что весь город гордится работой российских военных.

«Спасибо вам, наши защитники и воины, за охрану города-героя! Гордимся! Наши военнослужащие — лучшие!» — добавил мэр.

Ранее стало известно, что в ночь на 4 августа украинские боевики предприняли попытку атаковать военно-морскую базу в Новороссийске беэкипажными катерами. Стоящие на дежурстве военные уничтожили технику противника.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявлял, что в результате атаки ВСУ никто не пострадал.