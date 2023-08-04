Важное 04 августа 2023, 07:07 Губернатор Краснодарского края заявил об отстуствии пострадавших при атаке на Новороссийск Губернатор Кубани Кондратьев: никто не пострадал в результате атаке ВСУ на Новороссийск Pxhere

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Российские военнослужащие отразили нападение двух украинских беспилотников на Новороссийск. В результате случившегося никто не пострадал. Такое заявление в своем Telegram-канале сделал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Сегодня ночью и рано утром в акватории Новороссийска наши военные отразили атаку двух надводных беспилотников. Пострадавших и разрушений нет», — написал он.

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По его словам, специальные службы находятся на месте произошедшего. Кондратьев поблагодарил военнослужащих за хорошую работу.

Минобороны России сообщило, что украинские силы прошедшей ночью попытались ударить по военно-морской базе Новороссийска. Военные уничтожили безэкипажные катера.

Также ведомство заявило, что БПЛА самолетного атаковали Крым ночью 4 августа. Военнослужащие перехватили все беспилотники: три из них удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, 10 — системы ПВО сбили.