Происшествия 06 марта 2024, 06:34 Пожар на Шагонарской ТЭЦ сняли на видео Администрация Улуг-Хемского района показала видео пожара на Шагонарской ТЭЦ

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В Туве произошел крупный пожар на Шагонарской ТЭЦ. В городе временно отключили центральное отопление. Администрация Улуг-Хемского района показала последствия произошедшего.

«По последним сведениям, погибших нет. Котлы на рабочем состоянии. Центральное отопление выключено в связи с аварийными обстоятельствами. Подача отопления ближе к вечеру», — объявила пресс-служба.

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Администрация района уточнила, что ЧП произошло утром 6 марта. Есть пострадавшие.

Администрация Улуг-Хемского района / Соцсети Администрация Улуг-Хемского района / Соцсети Администрация Улуг-Хемского района / Соцсети Администрация Улуг-Хемского района / Соцсети Администрация Улуг-Хемского района / Соцсети

Минздрав Тувы отправил в Шагонар бригаду врачей, в том числе травматологов, комбустиолога, анестезиологов и других профильных специалистов. Глава республики Владислав Ховалыг сообщил о 10 пострадавших. Их госпитализировали. На месте ЧП создали оперативный штаб, в который вошли представители коммунального хозяйства и силовых структур.