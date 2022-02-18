WADA перекинуло ответственность за задержку с допинг-пробой Валиевой на российское агентство

WADA заявило, что задержка с допинг-пробой фигуристки Камилы Валиевой произошла по вине Российского антидопингового агентства. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

К такому выводу в WADA пришли из-за того, что образец Валиевой вовремя не отметили как приоритетный.

«Ответственность лежит на РУСАДА, которое не обеспечило эффективную поддержку связи с лабораторией для обеспечения своевременного анализа проб. К сожалению, РУСАДА не отметило высокий приоритет образца, несмотря на то, что лаборатория сообщила о задержках, вызванных вспышкой коронавируса среди ее сотрудников», — привел ТАСС утверждения WADA.

РУСАДА ранее заявляло, что допинг-пробу предоставили вовремя, а WADA информировали о проведении анализа в приоритетном порядке.

О том, что в пробе Валиевой от 25 декабря 2021 года содержались недопустимые вещества, сообщило Международное агентство по тестированию (ITA). Международный спортивный арбитражный суд CAS принял решение допустить фигуристку к прокату в женском одиночном катании, Валиева заняла четвертое место.