Допинг-пробу российской фигуристки Камилы Валиевой от 25 декабря доставили в лабораторию в срок, которого было достаточно для выполнения анализа в стандартное время. Об этом заявили в РУСАДА в ответ на сообщения СМИ о том, что анализ задержали.

Когда сроки, установленные по международным стандартам истекли, лаборатория сообщила о задержках из-за очередной волны ковида и роста заболеваемости среди персонала.

В агентстве обратили внимание, что лаборатория указывала, что анализ будет готов до начала Олимпийских игр в Пекине. В январе специалисты пообещали выполнить исследование в приоритетном порядке, однако заключение о неблагоприятном результате представили 7 февраля 2022 года.

«Раскрытие иных деталей, касающихся порядка проведения анализа пробы спортсменки, является недопустимым и может привести к нарушению интересов сторон», — подчеркнули в РУСАДА.

Агентство стало обрабатывать полученные результаты, готовить комплект документов, чтобы уведомить все заинтересованные стороны. Сейчас РУСАДА продолжает расследование по этому делу.

Сегодня Спортивный арбитражный суд разрешил Камиле Валиевой, в допинг-пробе которой нашли следы запрещенного препарата, выступать на ОИ в Пекине. Личные соревнования фигуристок-одиночниц пройдут 15 февраля.