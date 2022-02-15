CAS объявил дату публикации решения о допуске Валиевой к Олимпиаде

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликует полный текст по решению о допуске российской фигуристки Камилы Валиевой к соревнованиям на Олимпийских играх до 20 февраля. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу CAS.

В ведомстве отметили, что разбирательство касалось только правомерности отмены отстранения спортсменки. Делом о положительной допинг-пробы фигуристки занимается Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

«Мотивировочную часть решения опубликую на сайте CAS на этой неделе», — подчеркнули в пресс-службе.

О запрещенном препарате в анализе российской фигуристки Камилы Валиевой 11 февраля сообщило Международное агентство допинг-тестирования. Там пояснили, что биоматериал спортсменка сдала в конце декабря на чемпионате России по фигурному катанию. РУСАДА приняло решение об отстранении Валиевой, но фигуристка его обжаловала.

С такой ситуацией не согласились в Международном олимпийском комитете (МОК), Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) и Международном союзе конькобежцев (ISU). Организации подали апелляцию в CAS. Суд отклонил их требования и допустил Валиеву к соревнованиям на Олимпиаде. По итогам короткого одиночного проката фигуристка заняла первое место с результатом 82,16 балла.