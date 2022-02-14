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    14 февраля 2022, 14:13

    Отстранение Валиевой от награждения назвали неправомерным

    Юрист по спортивному праву Алексеев заявил о нарушении Олимпийской хартии в деле Валиевой

    Анатолий Минкин, Василиса Андреева

    Российскую фигуристку Камилу Валиеву не отстранили от участия в Олимпиаде, а значит, ограничение Международным олимпийским комитетом (МОК) ее права на награждение неправомерно. Об этом в беседе с «360» заявил глава Ассоциации юристов России Сергей Алексеев.

    Отстранение Валиевой от награждения назвали неправомерным

    Он подчеркнул, что решение исполкома МОК об отстранении российской фигуристки от награждения нарушает общее правило Олимпийской хартии. Его можно обжаловать в палате Международного спортивного арбитражного суда (CAS).

    «Если в момент между результатами соревнований и награждением выявляется положительная допинговая проба, тогда спортсмен автоматом отстраняется. Только на этом основании можно награждение отменить или отложить», — заявил Сергей Алексеев.

    Юрист отметил, что решения о снятии Валиевой сейчас нет. Более того, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и CAS приняли решение, что россиянка продолжит участвовать в соревнованиях в равных условиях с другими спортсменами.

    «Получается, что МОК своим решением нарушает нормы Олимпийской хартии о равных стартовых условиях. Идет определенная дискриминация Валиевой», — отметил юрист.

    Он не исключил, что на решение МОК повлияла политика, поэтому в данном случае необходимо добиваться восстановления справедливости через спортивный арбитражный суд, которому нужно принять во внимание правила Олимпийской хартии.

    Исполнительный комитет МОК выпустил официальное заявление, в котором заявил об отмене церемонии награждения победителей командного турнира фигуристов на Олимпийских играх. Российская команда на этих соревнованиях завоевала золотые медали. Причиной такого решения МОК назвал положительную допинг-пробу у одного из спортсменов. При этом в организации отметили, что нарушения правил употребления стимуляторов еще не установили.

    Также комитет МОК отметил, что церемонию награждения отменят, если одно из призовых мест в турнире одиночниц займет Камила Валиева. Окончательное решение по вручению медалей примут после завершения расследования дела российской фигуристки.

    Допинг в пробе Валиевой выявили в конце декабря, во время чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. РУСАДА объявило о временном отстранении спортсмена от соревнований, но Валиева успешно оспорила это решение и получила разрешение на участие в Олимпиаде.

    МОК и ISU не согласились с таким решением и обратились в CAS с требованием пересмотреть разрешение на участие Валиевой в соревнованиях. В апелляции спортивный арбитражный суд отказал и разрешил спортсменке продолжить участие в Олимпиаде.