Отстранение Валиевой от награждения назвали неправомерным

Российскую фигуристку Камилу Валиеву не отстранили от участия в Олимпиаде, а значит, ограничение Международным олимпийским комитетом (МОК) ее права на награждение неправомерно. Об этом в беседе с «360» заявил глава Ассоциации юристов России Сергей Алексеев.

Он подчеркнул, что решение исполкома МОК об отстранении российской фигуристки от награждения нарушает общее правило Олимпийской хартии. Его можно обжаловать в палате Международного спортивного арбитражного суда (CAS).

«Если в момент между результатами соревнований и награждением выявляется положительная допинговая проба, тогда спортсмен автоматом отстраняется. Только на этом основании можно награждение отменить или отложить», — заявил Сергей Алексеев.

Юрист отметил, что решения о снятии Валиевой сейчас нет. Более того, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и CAS приняли решение, что россиянка продолжит участвовать в соревнованиях в равных условиях с другими спортсменами.

«Получается, что МОК своим решением нарушает нормы Олимпийской хартии о равных стартовых условиях. Идет определенная дискриминация Валиевой», — отметил юрист.

Он не исключил, что на решение МОК повлияла политика, поэтому в данном случае необходимо добиваться восстановления справедливости через спортивный арбитражный суд, которому нужно принять во внимание правила Олимпийской хартии.

Исполнительный комитет МОК выпустил официальное заявление, в котором заявил об отмене церемонии награждения победителей командного турнира фигуристов на Олимпийских играх. Российская команда на этих соревнованиях завоевала золотые медали. Причиной такого решения МОК назвал положительную допинг-пробу у одного из спортсменов. При этом в организации отметили, что нарушения правил употребления стимуляторов еще не установили.

Также комитет МОК отметил, что церемонию награждения отменят, если одно из призовых мест в турнире одиночниц займет Камила Валиева. Окончательное решение по вручению медалей примут после завершения расследования дела российской фигуристки.

Допинг в пробе Валиевой выявили в конце декабря, во время чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. РУСАДА объявило о временном отстранении спортсмена от соревнований, но Валиева успешно оспорила это решение и получила разрешение на участие в Олимпиаде.

МОК и ISU не согласились с таким решением и обратились в CAS с требованием пересмотреть разрешение на участие Валиевой в соревнованиях. В апелляции спортивный арбитражный суд отказал и разрешил спортсменке продолжить участие в Олимпиаде.