Лукашенко поручил силовикам за выходные добиться порядка в стране

«Надо выявить всех подстрекателей и провокаторов. У нас есть все их списки», — констатировал глава государства.

При этом он отметил, что вывод военных на улицы страны — это вынужденная мера. По его словам, все военные сейчас находится на границах, чтобы обеспечивать безопасность от угроз западных стран.

В своем выступлении на митинге в Гродно белорусский лидер заявил, что все координаторы несанкционированных протестных акций находятся за рубежом.

«Они там сидят — под Варшавой, под Вильнюсом. И вы видите, куда эти альтернативщики побежали, их же никто не гнобил и не выгонял из Белоруссии», — заявил Лукашенко.

Как напомнило ИА НСН, ранее лидер союзного государства потребовал закрыть все предприятия, где продолжаются забастовки. Он пояснил, что рабочие должны решить к понедельнику, намерены они и дальше не работать или все же приступить к своим обязанностям.

«Если кто-то не хочет работать, не заставляйте, не надо. Мы их всё равно не заставим и не уговорим. Страна переживет», — заявил он. «Потом разберемся, кто будет работать», — привел цитату Лукашенко «Царьград».

Забастовки на ряде крупных промышленных предприятий начались на этой неделе, как новый вид протеста после президентских выборов в Белоруссии. На них действующий глава государства победил с результатом 80,1%. Его главная соперница, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила 10,12%.

После начала беспорядков она покинула страну. Лукашенко заявил, что помогал ей уехать. Он заявил, что Тихановская нормальная женщина, которая любит своих детей, но ее запутали иностранные специалисты.

Тихановская сейчас находится в Литве. Она призвала страны Евросоюза не признавать результаты выборов президента Белоруссии. Также она выпустила видеообращение к бастующим работникам предприятий и призвала их не сворачивать протест.