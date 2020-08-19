Тихановская обратилась к Европе и попросила не признавать итоги выборов в Белоруссии

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к Европейскому совету. На английском языке она призвала Европу не считать результаты прошедших выборов в ее стране легитимными.

Тихановская заявила, что вторую неделю подряд белорусы борются за свое конституционное право выбирать президента. Она отметила, что прошедшее голосование не было честным, результаты сфальсифицировали. Людей, которые вышли защищать свое мнение, жестоко избили и лишили свободы. По ее словам, режим, «судорожно цепляющимся за власть», подверг их пыткам. Сотни людей ранены, несколько человек умерли.

«Я призываю вас не признать этих сфальсифицированных выборов. Лукашенко потерял всякую легитимность в глазах нашего народа и всего мира», — подчеркнула Тихановская.

Источник фото: телеканал «360»

Она объявила, что инициировала создание Национального координационного совета для мирной передачи власти. Его цель — провести новые честные и демократические выборы. За процессом должны будут следить международные наблюдатели.

«Уважаемые главы государств Европы, я призываю вас поддержать пробуждение Белоруссии. Я призываю все страны уважать принципы международного права. Я призываю уважать суверенитет Республики Беларусь и выбор белорусского народа», — заключила она.

Ранее Валерий Цепкало, который тоже собирался участвовать в президентских выборах, заявил, что Тихановскую надо сделать главой государства на пять-шесть месяцев. Она, по его мнению, должна стать «переходным президентом».