«Вместе мы сможем построить страну». Тихановская попросила белорусских рабочих бастовать дальше
В белорусской оппозиции считают, что забастовки рабочих в стране нужно продолжить. Светлана Тихановская назвала их «мощным оружием против режима» и призвала объединиться, чтобы «прекратить произвол».
Лидер объединенной оппозиции записала очередное видеобращение к белорусам, которое опубликовано на YouTube.
«Это <...> мощное оружие против режима. Я прошу вас — продолжайте и расширяйте забастовки. <…> Объединяйтесь», — заявила Тихановская.
Она напомнила, что оппозиция добивается прекращения насилия и освобождения политических заключенных, а также проведения «прозрачных, свободных и честных выборов».
«Вместе мы сила. Сила, перед которой не устоит никакая диктатура. Помните, только вместе мы сможем построить страну для жизни», — напомнила соотечественникам Тихановская.
Ранее в координационном совете пообещали, что перешедшим «на сторону народа» силовикам обеспечат безопасность и неприкосновенность.