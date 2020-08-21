«Вместе мы сможем построить страну». Тихановская попросила белорусских рабочих бастовать дальше

В белорусской оппозиции считают, что забастовки рабочих в стране нужно продолжить. Светлана Тихановская назвала их «мощным оружием против режима» и призвала объединиться, чтобы «прекратить произвол».

Лидер объединенной оппозиции записала очередное видеобращение к белорусам, которое опубликовано на YouTube.

«Это <...> мощное оружие против режима. Я прошу вас — продолжайте и расширяйте забастовки. <…> Объединяйтесь», — заявила Тихановская.

Она напомнила, что оппозиция добивается прекращения насилия и освобождения политических заключенных, а также проведения «прозрачных, свободных и честных выборов».

«Вместе мы сила. Сила, перед которой не устоит никакая диктатура. Помните, только вместе мы сможем построить страну для жизни», — напомнила соотечественникам Тихановская.

Ранее в координационном совете пообещали, что перешедшим «на сторону народа» силовикам обеспечат безопасность и неприкосновенность.