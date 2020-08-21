Лукашенко рассказал о своем участии в побеге Тихановской за границу

По словам Лукашенко, Тихановская обратилась к нему за помощью, чтобы уехать из страны. Он подчеркнул, что она нормальная женщина, которая любит своих детей. Однако она стала жертвой иностранных специалистов.

«Ее кинули на пепелище, и она сегодня топчется на этих головешках. Ее опутали, окутали Министерство иностранных дел Литвы, спецслужбы, она уже начала делать заявления. Вот еще один центр. Я просто не хочу перечислять — они от Америки до Варшавы», — заявил Александр Лукашенко.

Светлана Тихановская во время пресс-конференции в Вильнюсе заявила, что готова вернуться в Белоруссию. Но для этого ей нужны гарантии, что с ней ничего не случится.

«Я безумно люблю свою родину и очень хочу туда вернуться. Я вернусь туда обязательно, когда буду чувствовать себя в безопасности», — заявила она.

О том, что Тихановская уехала в Литву, стало известно из ее видеообращения, которое она опубликовала 11 августа. Она пояснила, что пошла на такой шаг ради своих детей. Власти прибалтийской республики выдали ей годовую визу.

За границей Тихановская уже сделала ряд заявлений по ситуации в Белоруссии. В частности, она призвала страны Евросоюза не признавать результаты прошедших президентских выборов, а также предложила рабочим белорусских предприятий не останавливать забастовки, а расширять их.

На президентских выборах в Белоруссии Светлана Тихановская заняла второе место с результатом 10,12%, уступив действующему президенту страны Александру Лукашенко. Власти Литвы заявили, что не могут признать Тихановскую президентом Белоруссии, так как реальные результаты выборов неизвестны.