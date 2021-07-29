Дзюдоист Ильясов принес России бронзу на Олимпиаде

Российский дзюдоист Нияз Ильясов, выступающий в категории до 100 килограммов, завоевал бронзу на Олимпийских играх в Токио. Россиянин в поединке за третье место одолел грузинского соперника Варлама Липартелиани, сообщил «Чемпионат.com».

Россиянин победил грузина в схватке за бронзовую медаль. Поединок завершился со счетом 1:0. Ильясов ранее одолел в утешительном поединке немца Карла-Рихарда Фрая.

Первую медаль для российских дзюдоистов на Олимпиаде в Токио завоевала Мадина Таймазова. Она стала бронзовым призером в весовой категории до 70 килограммов.

Сборная России занимает пятое место в медальном зачете на Олимпиаде. В активе россиян 26 медалей: семь золотых, 11 серебряных и восемь бронзовых.

Команда российских рапиристок ранее обыграла сборную США и прошла в финал.

Российская пловчиха Евгения Чикунова также вышла в финал по плаванию брассом на дистанции 200 метров. В полуфинале она уступила только сопернице из ЮАР Татьяне Шунмейкер. А пловец Климент Колесников уже принес России бронзовую медаль.

Россию на токийской Олимпиаде представляют 335 спортсменов в 33 видах спорта.