Российская дзюдоистка Таймазова завоевала бронзу на Олимпиаде в Токио

В среду российская дзюдоистка Мадина Таймазова завоевала бронзовую медаль Олимпиады в весовой категории до 70 килограммов. Об этом сообщило РИА «Новости».

Спортсменка принесла сборной России 20-ю медаль на Играх в Токио. Мадина Таймазова боролась за бронзовую медаль с хорваткой Барбарой Матич.

Также сегодня стало известно, что российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Олимпийских игр в Токио в одиночном разряде. Медведев обыграл итальянца Фабио Фоньини. Во время матча россиянин взял паузу из-за болей в животе, после оказания медицинской помощи игра продолжилась.

Мужская сборная России по плаванию тоже отличилась. Она завоевала второе место в эстафете 4×200 метров вольным стилем на Олимпиаде. Серебряными призерами Игр стали Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк.

Пока Россия занимает четвертое место в медальном зачете Олимпиады. В копилке россиян семь золотых, восемь серебряных и пять бронзовых медалей. Опережают Россию Япония, США и Китай. Олимпийские игры в Токио продлятся до 8 августа.