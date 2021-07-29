Евгения Чикунова вышла финал по плаванию 200 метров брассом

Российская пловчиха Евгения Чикунова выступит в финале летних Олимпийских игр в Токио на дистанции 200 метров брассом. В полуфинале она пришла второй, уступив лишь спортсменке из ЮАР Татьяне Шунмейкер.

Евгения Чикунова показала 2:20,5. Южноафриканская спортсменка показала 2:19,3.

Еще одна наша россиянка на этой дистанции пришла лишь седьмой, пробиться в финал ей не удалось.

Финальный заплыв состоится в пятницу, 30 июля.

Ранее состоялись финишные заплывы у мужчина на 100 метров вольным стилем и 200 метров брассом. В стометровке победил спортсмен из США Калеб Дрессел, второе место у австралийца Кайла Чайлмерса. Бронзу взял россиянин Климент Колесников. На 200 метров Россию представлял Антон Чупков. Он к финишу пришел четвертым. После финала он рассказала журналистам, что планирует завершить карьеру до следующего чемпионата мира и Олимпиады в Париже.