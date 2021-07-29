Российские рапиристки прошли в финал командного турнира на Олимпиаде

Российские рапиристки Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова, Инна Дериглазова обыграли сборную США в полуфинале командного турнира на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщил Олимпийский комитет России (ОКР) в Telegram.

Счет составил 45:42 в пользу России. Таким образом, россиянки уже обеспечили себе серебряные медали.

Теперь в финале россиянки сразятся с командой Франции. Она в другом полуфинале победила сборную Италии со счетом 45:43. Финальный поединок пройдет в этот четверг, в 13:55.

Ранее стало известно, что россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская получили серебро в академической гребле. Это первая олимпийская медаль России в этом виде спорта. Кроме того, пловец Климент Колесников взял бронзу на стометровке вольным стилем.

Тем временем российская делегация обратилась в оргкомитет Игр после случая с теннисистом Даниилом Медведевым и журналистом из Чили. Последний накануне пытался спровоцировать россиянина и заявил, что российские спортсмены якобы несут на себе «клеймо обманщиков».