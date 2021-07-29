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    29 июля 2021, 06:04

    Климент Колесников взял бронзу на 100 метров вольным стилем на Олимпиаде

    Екатерина Шамина

    Российский пловец Климент Колесников завоевал бронзу на Олимпиаде в Токио. Он уступил американцу Калебу Дресселу и австралийцу Кайлу Чалмерсу.

    Климент Колесников взял бронзу на 100 метров вольным стилем на Олимпиаде

    Дистанцию 100 метров вольным стилем Климент Колесников преодолел за 47,44 секунды. Он уступил пловцу из США 0,42 секунды и австралийскому спортсмену 0,36 секунды.

    Калеб Дрессел при этом установил олимпийский рекорд.

    «Знал, что так и будет. По ожиданиям, как и вышло, нагнал американца к 50 метрам, а после, может, не хватило. Я где-то накосячил, ждал от себя другого результата, немного расстроен. Третье место на Олимпиаде — тоже неплохо. Еще заплыв на 50 метров, но мои результаты ранее не показывают, что претендую на призы. Но посмотрим, буду готовиться», — заявил Колесников в эфире канала «Матч ТВ».

    Накануне в полуфинале в плавании на дистанции 100 метров вольным стилем Климент Колесников установил рекорд Европы — 47,11 секунды. Представитель США проиграл ему 0,12 секунды.

    В этот же день прошли финалы на 200 метров брассом. Российский пловец, который является мировым рекордсменом в этой дистанции, Антон Чупков приплыл к финишу четвертым. После он объявил, что не планирует выступать на следующем чемпионате мира и Олимпиаде в Париже.