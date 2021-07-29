Климент Колесников взял бронзу на 100 метров вольным стилем на Олимпиаде

Российский пловец Климент Колесников завоевал бронзу на Олимпиаде в Токио. Он уступил американцу Калебу Дресселу и австралийцу Кайлу Чалмерсу.

Дистанцию 100 метров вольным стилем Климент Колесников преодолел за 47,44 секунды. Он уступил пловцу из США 0,42 секунды и австралийскому спортсмену 0,36 секунды.

Калеб Дрессел при этом установил олимпийский рекорд.

«Знал, что так и будет. По ожиданиям, как и вышло, нагнал американца к 50 метрам, а после, может, не хватило. Я где-то накосячил, ждал от себя другого результата, немного расстроен. Третье место на Олимпиаде — тоже неплохо. Еще заплыв на 50 метров, но мои результаты ранее не показывают, что претендую на призы. Но посмотрим, буду готовиться», — заявил Колесников в эфире канала «Матч ТВ».

Накануне в полуфинале в плавании на дистанции 100 метров вольным стилем Климент Колесников установил рекорд Европы — 47,11 секунды. Представитель США проиграл ему 0,12 секунды.

В этот же день прошли финалы на 200 метров брассом. Российский пловец, который является мировым рекордсменом в этой дистанции, Антон Чупков приплыл к финишу четвертым. После он объявил, что не планирует выступать на следующем чемпионате мира и Олимпиаде в Париже.