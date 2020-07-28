«Золотую судью» Хахалеву уволили из суда после лишения статуса

Елену Хахалеву, которую ранее лишили статуса судьи, уволили из Краснодарского краевого суда. Он стала известна благодаря пышной свадьбе дочери — за это женщина получила прозвище «золотая судья».

Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Краснодарского районного суда.

«Приказом председателя Краснодарского краевого суда от 23.07.2020 Хахалева Елена Владимировна отчислена из штата судей Краснодарского краевого суда с должности судьи Краснодарского краевого суда в связи с досрочным прекращением полномочий по причине дисциплинарного проступка, на основании решения Высшей квалификационной коллегии судей», — сказано в сообщении.

Популярность пришла к Елене Хахалевой в 2017 году — она оказалась в центре скандала после пышной многомиллионной свадьбы своей дочери. На торжестве присутствовали Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе и другие известные артисты. По данным СМИ, свадьба обошлась в два миллиона долларов.

Елена Хахалева тогда сообщила, что организацию бракосочетания полностью взял на себя отец невесты — бизнесмен Роберт Хахалев. Эту информацию подтвердили во время проверки, которую провела специальная комиссия совета судей Краснодарского края.

Вскоре после этого в сети появилась информация о том, что Хахалева использовала поддельный диплом. Из-за этих публикаций правоохранители провели доследственную проверку, но обвинения не подтвердились. Несмотря на это, в ноябре 2018 года президиум Краснодарского краевого суда сместил ее с поста председателя коллегии по административным делам. Новый председатель Алексей Шипилов в августе 2019 года назначил ее председателем научно-консультативного судебного состава по анализу и обобщению судебной практики по гражданским делам. Таким образом Хахалева оказалась фактически отстранена от непосредственного рассмотрения дел.

В марте 2020 года она обратилась к президенту России Владимиру Путину с открытым письмом через

СМИ. В нем она просила главу государства защитить ее от обрушившейся «травли». Однако в середине июля Высшая квалификационная коллегия судей лишила ее полномочий. По информации СМИ, такое решение приняли из-за прогулов Хахалевой.