«Золотая судья» Хахалева обратилась к Путину с жалобой на травлю

Елена Хахалева заявила, что, несмотря на то, что судьи в России защищены законодательно, привлечь к ответственности каналы в Telegram или сайты, работающие без официальных лицензий, сложно. По ее словам, авторы текстов, которые там появляются, работают вне правового поля, чем пользуются их заказчики.

После клеветы правоохранительные органы не открывают дел, а начинают проверки у тех, кто стал жертвой информационной атаки. Эти проверки не нравятся руководству, и в итоге начинается откровенное выдавливание неудобного человека.

«Именно такая ситуация произошла со мной — судьей, имеющей 20-летний стаж работы», — написала она.

По словам Хахалевой, все началось еще в 2017 году, когда Краснодарский краевой суд принял два судебных акта, которые не понравились крупной бизнес-структуре. Обжалование дошло до Верховного суда, но документы остались без изменений. После принятия этих документов против судьи началась информационная кампания.

«Первым был громкий сюжет о свадьбе дочери с немыслимым бюджетом, затем фейковые сюжеты о моей связи с криминальным миром, о наличии у меня двойного гражданства, далее была громкая PR-кампания о поддельности моего диплома о высшем юридическом образовании», — напомнила судья.

Она подчеркнула, что проверки показали, что все эти сведения не нашли подтверждения. Но за три года борьбы она приобрела репутацию скандально известной судьи. Сейчас руководство Краснодарского краевого суда предложило Елене Хахалевой уйти в отставку.

Судья попросила президента разобраться в ее ситуации и принять закон для защиты судейского комплекса от информационного давления.

Судья Хахалева попала в поле зрения СМИ после свадьбы дочери летом 2017 года. Гостей развлекали звезды российской эстрады Валерий Меладзе, Вера Брежнева и Николай Басков. После этого Елену Хахалеву начали называть «золотой судьей». Однако сама она заявила, что свадьбу оплатил ее бывший муж и отец дочери Роберт Хахалев.

После возникшего интереса к судье в Сети появились снимки из ее молодости. На них будущая судья сидит в компании криминального авторитета Раваза Бухникашвили, известного как Пецо. После появился еще один снимок, где молодая Хахалева запечатлена в компании трех воров в законе Рамаза Дзнеладзе (Рамаз Кутаисский), Георгия Углавы (Тахи) и Сергея Волкова (Коммуняя). Фото датировано 1 января 1994 года.

История с юридическим дипломом судьи Хахалевой тоже вызвала много вопросов. Сама она говорила, что окончила сухумский филиал Тбилисского госуниверситета. Адвокат Алексей Салмин направил запрос в этот вуз, на что ему ответили, что Хахалева окончила этот вуз в 1991 году, но до этого она училась в университете Абхазии. Однако в этом вузе заявили, что студентки Хахалевой у них не было никогда.

Также ранее стало известно, что Хахалеву проверяли на связь с бандой цапков. Как сообщил «360» источник в правоохранительных органах, с таким заявлением обратились сотрудники коммерческих структур концерна «Покровский» и компания «Агрокомплекс имени Н. И. Ткачева». Они заявили, что судья связана с бандой через бывшего мужа Роберта Хахалева, который принимал участие в отъеме земель.