Эксклюзив 20 июля 2023, 13:59 Жители Нового Оскола пришли проститься с погибшими в теракте на Крымском мосту Панихида в память о погибших в ЧП на Крымском мосту началась в Новом Осколе

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Церемония прощания с погибшими в теракте на Крымском мосту началась в Новом Осколе. Видео появилось в распоряжении «360».

Жители города пришли в часовню пророка Ильи, чтобы проводить в последний путь супружескую пару, погибшую в результате теракта.

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Террористический акт на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля, украинские боевики атаковали инфраструктурный объект двумя надводными беспилотниками, писал RT.

В результате ЧП погибли супруги из Белгородской области. Их дочь выжила, но получила серьезные травмы. Автомобильный проезд по мосту пострадал, железнодорожные пути не задело.

Первый заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский заявлял, что некоторые факторы указывают на вовлеченность в теракт британских спецслужб.

Ранее хакеры вычислили, что запустить беспилотники к мосту могли танкеры Khudayar Yusifzade и Beks Loyal.